Adana'dan Aladağ'a giden midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 20 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Aladağ ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Adana'dan Aladağ'a gitmek üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.
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