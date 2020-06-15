Adana'ya giriş çıkış yasaklandı mı? Son dakika Adana giriş çıkış kısıtlaması

15 Haziran 2020 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:05

Adana giriş çıkış kısıtlaması ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Valilikler tarafından bazı illere son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Peki Adana'ya giriş çıkış yasaklandı mı? Adana Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada merak edilen soruları yanıtladı. İşte Adana Valiliği'nden giriş çıkış açıklaması

Adana'ya giriş çıkış yasağının olup olmadığıyla ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Adana Valiliği, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldığını duyurdu.

Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Merak edilen bir diğer konusu ise valiliğin yaptığı açıklama sonrasında Adana'ya giriş çıkış yasaklandı mı? Peki giriş çıkış yasağı hangi illerde? İşte Adana Valiliği'nden giriş çıkış açıklaması...

ADANA'YA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI MI?

Adana Valiliği toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi.

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Bu çağrının ardından Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.

Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı.

Adana valiliğinden yapılan açıklamada, milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla kentte ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.

Bu tür eylemlerin düzenlenmesiyle karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin zafiyete uğrayabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

ADANA GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI

"Basın açıklamalarının yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama, park ve bahçelere çadır ve stant kurulması gibi eylem ve etkinliklerle hastalığın yayılmasına neden olacağından müsaade edilmemesi, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla yarından itibaren 15 gün sınırlandırılmıştır. "

Açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinliklerin de yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığı ifade edildi.