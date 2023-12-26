Aday kararı sonrası Çanakkale CHP karıştı!

CHP Parti Meclisi, 21 Aralık'ta Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak eski Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i gösterdi. Bunun üzerine belediye başkanı aday adayı olan mevcut belediye başkan yardımcısı İrfan Mutluay, karara tepki gösterdi. Mutluay, dün Truva Atı önünde yaptığı basın açıklamasının ardından Çanakkale'den Ankara'ya 'Demokrasi ve Değişim' adı altında yürüyüş başlattı. 32 yıldır demokrasi ve doğa haklarını, yaşamı savunduğunu söyleyen Mutluay, "Demokratik düzen içerisinde, tüm hakların korunduğu, özgür, eşit, adaletli ve çağdaş bir Türkiye özlemiyle mücadele ettim ama inanın, Cumhuriyeti kuran, çok partili hayata geçerek demokrasi adına ilk adımı atan partimde; demokrasi için demokratik değişim için seçme ve seçilme hakkının korunması için mücadele edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Çıktığım bu yolu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ilkelerine ve devrimlere yürekten bağlı bir partili olarak kendime görev sayıyorum" dedi.

Mutluay, "Büyük kurultayda 'değişim' sloganıyla yola çıkan, ön seçim için 'namus ve şeref' sözü veren genel başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili üyelerde ve kamuoyunda parti içi demokrasi ve 'demokratik değişim' adına büyük bir inanç ve güven oluşturmuştur. Çanakkale, demokrasi kültürünün ve geleneğinin en gelişmiş olduğu kenttir; barışın ve özgürlüklerin kentidir. En doğru anket, CHP'nin sandığıdır. 'Değişim' sloganıyla yönetime gelenler, partiyi demokratikleştirmek bir yana, il belediye başkanlığı için 4 aday adayının bulunduğu kentimizde üye iradesi hiçe sayılarak, atama ile aday belirleme yöntemini seçmiştir. Soruyorum; 4 bin 500 üyenin iradesinin yok sayıldığı bu karar hangi demokratik değişim anlayışıyla örtüşür" diye konuştu.

ANKET SÖYLEMİ KANDIRMACA MI?

Sabah'ın haberine göre, Parti Meclisi'nin bu kararı neye dayanarak aldığını soran Mutluay, "Anket sonuçlarına göre değerlendirme yapıldığı söylentileri var. Çanakkale'de yaptığımız araştırmalarda bir şirket dışında başka bir anket çalışmasının yapılmadığı gerçektir. Bu araştırma ise yalnızca 2 adayın sorulduğu, aday olmamasına rağmen mevcut belediye başkanının anket soruları arasında yer aldığı, mezhep, inanç, farklı bir ana dil gibi parti tüzüğümüz ve ilkelerimizle örtüşmeyen provokatif soruların yer aldığı anket mi kastedilmektedir? Parti yetkililerince en az 6-7 firmayla bağımsız ve güvenilir anket çalışmaları yapılacağı söylemi bir kandırmaca mıydı? İçinde adımın geçtiği anketin sonuçlarını görmek bir aday adayı olarak benim en doğal hakkımdır" dedi.

'DEĞİŞİM İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYORUM'

"Ön seçim isteyen üyelerimizin iradelerinin yok sayıldığı, ön seçim yerine, İstanbul ve Ankara'da, lobi ve kulis siyaseti peşinde koşan adayın tepeden atandığı bu anlayışı tümüyle reddediyorum" diyen Mutluay, "Adaylıkların yolu, İstanbul vizeli Ankara kuşatmasından geçiyor ise bunun adı demokratik değişim olamaz. Bugüne değin emeği, demokrasiyi, toprağı, suyu, ağacı, hayatı nasıl savunduysam; parti üyelerimin ve Çanakkale halkının seçme hakkını, kendimin de seçilme hakkını sonuna kadar savunacağım. Bu amaçla; partimizin 21 Aralık 2023 tarihinde yapılan Parti Meclisi'nde toplantısında, Çanakkale İl Belediye Başkanlığı için üye iradesini hiçe sayan atama kararının düzeltilmesini, üyelerin tam katılımıyla örgüt gözetiminde ön seçim yapılmasını talep ediyor; ön seçim, demokrasi ve değişim için Ankara'ya yürüyorum" diye konuştu.