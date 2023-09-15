Adaylığını duyuracak! İşte Özel'in yanındaki isimler

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık için bugün adaylığını açıklayacak. İmamoğlu başkanlığındaki Zoom toplantısına katılan Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Engin Altay'ın Özel ile hareket etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın destekçiler arasında. Özel, adaylık sürecinde İmamoğlu'yla da iş birliği yapacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün partisinin liderliği için adaylığını açıklayacak.

Özel'in delege üzerindeki gücü kadar kimlerle ortak hareket edeceği de merak konusu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Seçim yenilgisi sonrası İmamoğlu başkanlığında yapılan ve ifşa olan Zoom toplantısına katılan Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Engin Altay gibi isimlerin de Özel ile birlikte hareket etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Özel'e ilk aşamada CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un destek vermesi bekleniyor. Özel'in adaylık sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iş birliği yapması beklenirken, İmamoğlu'nun bu sürece dışarıdan destek vermesi de masada duran bir diğer seçenek.