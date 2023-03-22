Adaylık için 100 bin imza süreci başladı! YSK'dan yeni uygulama
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza süreci başladı. Yeni uygulamayı duyuran YSK Başkanı Ahmet Yener, 'Cumhurbaşkanı adaylarımızın imza toplama süreci başlamıştır. Sürecin Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz' dedi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza süreci başladı. Yeni uygulamayı duyuran YSK Başkanı Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanı adaylarımızın imza toplama süreci başlamıştır. Sürecin Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.