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Güncel

Adaylık için 100 bin imza süreci başladı! YSK'dan yeni uygulama

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza süreci başladı. Yeni uygulamayı duyuran YSK Başkanı Ahmet Yener, 'Cumhurbaşkanı adaylarımızın imza toplama süreci başlamıştır. Sürecin Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz' dedi.

22 Mart 2023 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
Adaylık için 100 bin imza süreci başladı! YSK'dan yeni uygulama
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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza süreci başladı. Yeni uygulamayı duyuran YSK Başkanı Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanı adaylarımızın imza toplama süreci başlamıştır. Sürecin Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

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