Adba International EMEA Bölgesinde 2. Kez “Müşteri Deneyimi” Şampiyonu oldu!

Müşteri ilişkileri yönetimine getirdikleri yeni yaklaşımdan dolayı pek çok global şirketi geride bırakan Adba International “Luminary’’ kategori ödülünü kazandı. Ödülü, Adba International’ın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bayazıt ve THY Müşteri İlişkileri Müdürü Derya Aydemir Yılmaz Londra’da düzenlenen törende aldılar.

Sosyal CRM ile müşteri deneyimini, üst düzey iş stratejisine dönüştürdüler

Clarabridge yöneticileri, Türkiye’nin en çok etkileşim alan sosyal medya hesaplarına sahip olan Türk Hava Yolları’nın 4 yılı aşkın bir süredir sosyal CRM ve sosyal medya analizini gerçekleştiren Adba International’ın ödülü almasındaki en önemli etkenin sosyal CRM anlamında müşteri deneyimini üst düzey bir strateji haline dönüştürmeleri olduğunun altını çizdi.