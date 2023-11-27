Aden Körfezi'nde gemi kaçırıldı iddiası

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Aden Körfezi'nde bir geminin kaçırıldığı değerlendiriliyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde içerisinde Türk kaptanların da olduğu bir kimyasal tanker ile bağlantının kesildiğini, geminin kaçırıldığının değerlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir" denildi.