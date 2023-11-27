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Aden Körfezi'nde gemi kaçırıldı iddiası

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların da olduğu bir gemiyle bağlantılarının kesildiğini duyurdu.

TRTHaber27 Kasım 2023 Pazartesi 06:04 - Güncelleme:
Aden Körfezi'nde gemi kaçırıldı iddiası
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Denizcilik Genel Müdürlüğü: Aden Körfezi'nde bir geminin kaçırıldığı değerlendiriliyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde içerisinde Türk kaptanların da olduğu bir kimyasal tanker ile bağlantının kesildiğini, geminin kaçırıldığının değerlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir" denildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır.<br><br>Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. pic.twitter.com/MhUH3LdfI1</p>&mdash; DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 26, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
  • Denizcilik Genel Müdürlüğü
  • Aden Körfezi
  • Türk kaptanlar

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