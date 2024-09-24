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ADEX 2024 kapılarını açtı! Fuara en büyük katılım Türkiye'den

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) ziyaretçilerine kapıları açtı.

AA24 Eylül 2024 Salı 12:20 - Güncelleme:
ADEX 2024 kapılarını açtı! Fuara en büyük katılım Türkiye'den
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Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarın açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Türkiye'den ADEX 2024 çıkarması! Savunma sanayisinin devleri Bakü'de

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov da fuara katılım sağladı.

Katılımcılar, fuarı gezerek sergilenen ürünleri izledi ve bilgi aldı.

EN BÜYÜK KATILIM TÜRKİYE'DEN

Türkiye, 38 farklı ülkeden 270 şirketin yer aldığı fuara en büyük katılımı sağladı.

ADEX 2024 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayisi firmaları, bugüne kadarki en yüksek katılımı sağlayarak, 50 firma ve 3 bin 500 metrekareyi aşkın alan ile Bakü Expo Center'da yerini aldı.

Türkiye'den 84 ülkeyle savunma sanayisi işbirliği anlaşması

Türkiye böylelikle, ADEX 2024'e en çok firma ile katılım sağlayan ülke oldu.

Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarları arasında yer alan ADEX 2024, 26 Eylül'e kadar sürecek.

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