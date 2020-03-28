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Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu haberin hemen ardından yeni Ulaştırma Bakanı hakkında araştırmalar hız kazandı. Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..

28 Mart 2020 Cumartesi  10:17 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:17
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Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? sorusunun yanıtı tüm merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

Trabzon'da 1969'da doğan Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.

Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamlayan Karaismailoğlu, Mayıs 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde ilk görevine başladı.

Karaismailoğlu, İETT Genel Müdürlüğünde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğünde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009'da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne atandı.

Ardından Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilen Karaismailoğlu, ulaşımla ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresinde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Karaismailoğlu, Eylül 2019'dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babası.

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