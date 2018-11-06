Adil kullanım kotası nedir kalkacak mı AKK Adil kota kullanımı ne zaman kalkacak

Adil kullanım kotası nedir kalkacak mı Adil kota kullanımı ne zaman kalkacak? Vatandaşların merak ettiği soruların başında gelen AKK Adil Kullanım Kotası ne zaman kalkıyor? AKK kalkacak mı? Adil Kullanım Kotası nedir? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Gündemin önemli başlıkları arasında yerini koruyan Adil Kullanım Kotası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Adil Kullanım Kotası ile ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Adil kullanım kotasının 2019'da kaldırılıp kaldırılmayacağı" yönündeki soruları üzerine, "Elektronik haberleşmede, internette, iletişimde her gün büyük bir gelişme var. Bunlara hizmet vermek için altyapımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Mevzuatta da haksız olduğunu düşündüğümüz konulara ilişkin kapıları kapatmaya çalışıyoruz. İşin özü bu. Bunları belirli bir süre içerisinde, mevzuatını da oluşturarak uygulamaya koyacağız. 2019, 2019'un değişik dönemlerinde uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.. İşte adil kullanım kotası hakkında merak edilenler star.com.tr’de…

ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?

Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür.

Adil kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB'lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps'a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır.

ADİL KULLANIM KOTASI NE ZAMAN KALKACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, adil kullanım kotasının 2019 yılında kaldırılacağını söyledi.

AKK sonrasında neler olacak?

31 Aralık 2018 itibarıyla AKK uygulamasının sonlandırılmasından sonra, yeni abonelere AKK içeren paketler sunulamayacak. Bu sebeple, uygulamanın kaldırılacağının açıklandığı günden bu yana internet servis sağlayıcıları AKK’siz paketlerini duyuruyor ve yeni abonelerine AKK içermeyen paketler sunuyorlardı. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın daha önce de kamuoyuna açıkladığı gibi mevcut aboneler hiçbir ek ücret ödemeksizin yeni düzenlemeden yararlanacaklar. Uygulamada mevzuata aykırı bir durum olursa BTK’nın harekete geçmesi bekleniyor. Sonuç itibariyle 2019 yılı başından itibaren tüm internet aboneleri düzenlemeden etkilenecek. Tarifeler “kotalı” veya “kotasız” olacak. Ayrıca “AKK” gibi bir uygulama söz konusu olmayacak.

İnternet fiyatları artacak mı?

2017’nin ortalarından bu yana sunulan yeni paketlere bakıldığında, eski KOTALI ve KOTASIZ internet paketlerinin geri döndüğü görülebiliyor. İnternet servis sağlayıcıları, kotalı ve kotasız olmak üzere kullanıcılarına yeni internet paketleri sunuyorlar. AKK barındırmayan bu paketlerden kotasız olanlar seçildiğinde, vaat edilen hızlar herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabiliyor. Kotalı tarifelerdeyse, belirlenen kotanın üzerine geçilmesi durumunda, faturaya ek ücretler yansıtılıyor.

“31 Aralık 2018’de AKK tamamen kalkacağı için sunulan tüm paketler de bu kapsama alınıp, fiyatlar buna göre olacak. Paketler kotalı (limitli) veya kotasız (limitsiz) olmak üzere iki şekilde sunulacak. Dolayısıyla kotalı paketlerde, abonelere paketlerinde kendilerine ne kadarlık bir kullanım kotası sunulduysa, o kadarını paket ücreti dahilinde kullanabilecek. Ay dolmadan aylık kota sınırına ulaşıldığında ise internet hizmeti almaya devam edebilmek için abonelerin ilave paket alması gerekecek. Ya da operatörün kotalı tarifelerde abonelere sunduğu seçeneğe göre aylık limit aşımı durumunda GB başına ek ücretlendirmeye gidilebilecek. Yılbaşından itibaren kotasız (limitsiz) paketler ise artık AKK de uygulanmayacağı için abonelere bir nevi gerçek anlamda sınırsız kullanım imkanı verecek. Tabi bu durum AKK sonrası sunulacak olan kotasız paketlerin aylık tarife fiyatlarının da ortalamanın üzerine çıkmasına yol açacak. Mevcut taahhüdü devam eden internet kullanıcıları için AKK aşıldığında herhangi bir ek ücret talep edilemeyecek. Yeni tarife seçecekler için ise AKK’siz tarifeler sunulacak.”

AKK ya da Kota neden modern internete uygun değil?

Adil Kullanım Kotası, bazı kullanıcıların internet üzerinden yüksek boyutlu dosyalar indirmesini adaletsizlik olarak değerlendirmek suretiyle ortaya atılmıştı. Korsan içeriklerin edinilmesini engellemek adına geliştirildiği düşünen sistem, modern internet kullanımıyla uzaktan yakından alakalı değildi.

Günümüzde internet üzerinde tıkladığımız her şeyin boyutu arttı. Örneğin; 70 Türk Lirası ödediğimiz 8mbps internet bağlantısı kullanıyoruz diyelim, iyi bir bilgisayarımız var ve 500 Türk Lirası ödeyerek Forza Horizon 4 satın aldık. Tamamen yasal sınırlar içinde yaptığımız ve devasa harcamalar sonrasında oyunu oynayabilmek için yapmamız gereken indirmenin boyutu 100GB’ı geçiyor. Haliyle 500 lira verdiğimiz oyunu indirmek, Adil Kullanım Kotası uygulamasının 2 katı dosya indirmemizi gerektiriyor.

Herhangi bir mağazadan 1080p ekranı olan bir laptopa 2,000 Türk Lirası ödeme yapıp eve geldiğimizi ve YouTube üzerinden tamamen ücretsiz videoları 1080p izlemeye çalıştığımızı düşünelim. Bu çözünürlük oranında her gün 10 video izlemek istersek, 50GB AKK’yi birkaç hafta içinde bitirmek mümkün.

Haliyle ister devasa paralar ödeyelim isterse internet üzerinde ücretsiz olarak sunulan içeriklere ulaşalım, 50GB internet kotası ya da AKK, 2000’lerin başında kalan uygulamalar. Bu sebeple 21 Aralık 2018 tarihinden sonra internet servis sağlayıcılarının, internetin son durumunu düşünerek, yeni paketlerini ortaya koymaları gerekiyor…