FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yeğenine 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı' ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'e suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
- DHA
FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'e suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
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