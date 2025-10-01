İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

İşgal güçlerinin müdahalesinden hemen önce gemilerdeki aktivistlerle iletişim kesilirken, o anlarda tek canlı yayını 24 TV gerçekleştirdi.

#SONDAKİKA Sumud Aktivisti Alparslan Arslan: Şu ana kadar birinci ve ikinci gemilerimiz olan Alma ve Sirius gemilerle irtibatlarımız koptu. An itibarıyla diğer teknelerde müdahale gözlemleyemiyoruz#MyAgendesumud #GlobalSumudFlotilla pic.twitter.com/iYkCao01ic — 24 TV (@yirmidorttv) October 1, 2025

Aktivist Alparslan Arslan canlı yayında yaptığı açıklamada, "Gemimize müdahale var. Ana teknelerimizle irtibat koptuğu için bilgi akışı sağlayamıyoruz. Amaçları zaten bu. Gazze'ye 70 mil yakınlıktayız" dedi.

Arslan ayrıca, "Şu ana kadar birinci ve ikinci gemilerimiz olan Alma ve Sirius gemilerle irtibatlarımız koptu. An itibarıyla diğer teknelerde müdahale gözlemlemiyoruz" diye konuştu.