İSTANBUL
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
  • Adım adım Gazze'ye! Türk aktivist o anları paylaştı
Güncel

Adım adım Gazze'ye! Türk aktivist o anları paylaştı

Türk aktivist Alparslan Arslan 24 TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, 'Gemimize müdahale var. Ana teknelerimizle irtibat koptuğu için bilgi akışı sağlayamıyoruz. Amaçları zaten bu. Gazze'ye 70 mil yakınlıktayız' dedi.

HABER MERKEZİ1 Ekim 2025 Çarşamba 22:28 - Güncelleme:
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

İşgal güçlerinin müdahalesinden hemen önce gemilerdeki aktivistlerle iletişim kesilirken, o anlarda tek canlı yayını 24 TV gerçekleştirdi.

Aktivist Alparslan Arslan canlı yayında yaptığı açıklamada, "Gemimize müdahale var. Ana teknelerimizle irtibat koptuğu için bilgi akışı sağlayamıyoruz. Amaçları zaten bu. Gazze'ye 70 mil yakınlıktayız" dedi.

Arslan ayrıca, "Şu ana kadar birinci ve ikinci gemilerimiz olan Alma ve Sirius gemilerle irtibatlarımız koptu. An itibarıyla diğer teknelerde müdahale gözlemlemiyoruz" diye konuştu.

