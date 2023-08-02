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Adıyaman Valiliği önünde hareketli anlar

Gece saat 04.00 sularında Adıyaman Valiliği önüne aracıyla gelerek şüpheli hareketlerde bulunan bir şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

IHA2 Ağustos 2023 Çarşamba 07:07 - Güncelleme:
Adıyaman Valiliği önünde hareketli anlar
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Edinilen bilgilere göre, gece saat 04.00 sularında otomobili ile Adıyaman Valiliği önüne gelen bir şahıs, aracından inerek şüpheli hareketlerde bulundu. Durumu fark eden valilikte görevli polisler herhangi bir duruma karşı tedbir alarak konuyu telsizden anons geçti.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın yanına dikkatli bir şekilde yaklaşan polis ekipleri şahsın kimlik kontrolünü yaparak araçta inceleme yaptı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine şahıs valilik önünden uzaklaştırıldı.

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