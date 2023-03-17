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Adıyaman Valiliğinden sağanak uyarısı

Adıyaman Valiliği, öğleden sonra başlaması öngörülen sağanak ve gök gürültülü yağışın etkisini ilerleyen saatlerde artırmasının beklendiğini belirterek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AA17 Mart 2023 Cuma 13:39 - Güncelleme:
Adıyaman Valiliğinden sağanak uyarısı
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Valilikten son meteorolojik değerlendirmelerle ilgili yapılan açıklamada, Adıyaman ili genelinde öğleden sonra çok kuvvetli yağış beklendiği, yağışın 1500 metre rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebiyle toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında, sel ve su baskınları, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve karın etkili olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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