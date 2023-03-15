Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu: Can kaybı 10'a yükseldi... Kayıplar var

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle dere taştı.

Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını belirtti.

Bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerin sevk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK DERELERİN TAŞMASINA NEDEN OLDU

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.

Şehirde sağanak devam ediyor.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

SELİN VURDUĞU ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ, KAMU PERSONELİNE İZİN VERİLDİ

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "14.03.2023 Salı günü Şanlıurfa'yı etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, beraberinde getirdiği çeşitli olumsuzluklarla birlikte 15.03.2023 Çarşamba gününde de etkisini göstermeye devam etmektedir. Bu nedenle 15.03.2023 tarihinde ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiş, kamu kurumlarında çalışan personellerimiz de idari izinli sayılmıştır. Acil hizmetleri nedeniyle sağlık, AFAD, emniyet, jandarma, 112, karayolları, orman müdahale ve belediyelerde çalışan personeller bu kapsam dışında olup görevlerinin başında olacaklardır. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması için gereken tüm uyarılar resmî kanallarımız aracılığıyla yapılmaktadır. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden, dere ve kanal yatağı yakınında bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması güvenlik tedbiri olarak önceliklidir. Tüm hemşehrilerimizin gelen uyarıları dikkate almaları ve harfiyen uymaları, kendi güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

ŞANLIURFA VALİSİ AYHAN: METREKAREYE 6 AYDA DÜŞEN 200 KİLOGRAM YAĞIŞ, 1 GÜNDE DÜŞTÜ



Şanlıurfa ve bölgesi dünden itibaren aldığı yoğun yağış nedeniyle sel felaketine maruz kaldı. Canlı yayına bağlanan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaşanan felaket hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Ayhan şöyle konuştu: 'Dünden beri çok yoğun yağış vardı. Okulları tatil ettik ve tedbirler aldık. Gece boyu kriz merkezindeydik. Çok yoğun bir yağış olduğu için derelerin taşması sonucunda birçok ev su altında kaldı. Şu an 4 vatandaşımız vefat etti, çalışmalar devam ediyor. Kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var, helikopterler hazır, inşallah onları da kurtaracağız. Durum kontrol altında ancak yağış devam ediyor. İhbarlar var, inşallah üstesinden geleceğiz. Çevre illerden çok güçlü destek var. Bakanlıklardan destekler var.

Kırsal bölgede şu an olumsuz bir durum yok. Sular toplanıp Harran, Suriye tarafına gitmekte dolasıyla o güzergahta tarımsal zarar söz konusu. Ancak diğer bölgelerimizde çok ihbar gelmedi, jandarmamız taramasını yapıyor. Bozova bölgesinde bir tır maalesef suya kapılmış, onunla ilgili arama-tarama çalışmaları yapılmakta.

Can kaybının artması konusunda endişe duyuyoruz. Birçok noktada polis dalgıçlarımız ve ekiplerimiz müdahale ediyor. Can kaybının artmamasını temenni ediyoruz. Metrekareye düşen yağmur bugün 200 kilograma yaklaştı. Mart ayında Şanlıurfa'ya metrekareye düşün yağmur 56-57 kilogram. Yıllık ise 450 kilogram yağış düşüyor. Şanlıurfa, Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerindendir. Bu miktarın yarısını neredeyse 2 günde almış alıyoruz. '