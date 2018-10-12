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Adıyaman'da 1 milyon liralık sahte tütün ele geçirildi

Adıyaman'da ünlü markaların isimlerini kullanarak sahte tütün üreten suç şebekesine operasyon düzenlendi.

  • İHA
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Operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan 1 milyon TL değerinde sahte ürün ele geçirildi. 

Edinilen bilgilere göre, ünlü markaların isimleri kullanılarak nargile tütünleri, sigara makaronları ve sigara üretiminin yapıldığı 4 farklı adrese İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan ünlü markaların isimlerinin kullanıldığı 1 milyon TL değerinde sahte nargile tütünü, sigara makaronu ve sigara paketleri ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler ile tütünün üretimi, paketlemesi, fırınlanmasında kullanılan makinelere de el konuldu. Ele geçirilen malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, Suriye uyruklu N.M. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

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