Adıyaman'da, 2 ayda 170 uyuşturucu operasyonu

IHA 02 Mart 2020 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 14:57

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içerisinde yapılan 170 operasyonda, 217 kişiye uyuşturucu kullanmaktan, 65 kişiye de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 28 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda operasyonlarda 683, 3 gram kubar esrar, 2 kilo 760 gram bonzai, 194 adet ecstasy hap, 424 gram eroin, 107 gram metamfetamin, 75 adet sentetik ecza hapları ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımı son bulana kadar çalışmalarını titizlikle yürüteceklerini vurguladı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.