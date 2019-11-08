Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.28'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.