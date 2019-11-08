Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.28'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.
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