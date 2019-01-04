Adıyaman’da 75 yerleşim birimine ulaşılamıyor

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı 2 köy, 2 mezra, Çelikhan’a bağlı 10 köy, 16 mezra, Gerger’e bağlı 5 köy, 10 mezra, Sincik’e bağlı 9 köy, 21 mezra olmak üzere toplam 26 köy ve 49 mezranın yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.