Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 10 yıldır aranan zanlı jandarma özel harekat timlerince yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 10 yıldır aranan ve jandarma özel harekat timlerince saklandığı eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- AA
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 2008'te Kahta'nın Yenikuşak köyünde "adam öldürme" suçuna karıştığı iddiasıyla aranan İbrahim Halil K'nin, Göçeri köyü yakınlarında bir evde saklandığı bilgisini aldı.
Eve jandarma özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlen operasyonda, zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Halil K, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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