Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 10 yıldır aranan zanlı jandarma özel harekat timlerince yakalandı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 2008'te Kahta'nın Yenikuşak köyünde "adam öldürme" suçuna karıştığı iddiasıyla aranan İbrahim Halil K'nin, Göçeri köyü yakınlarında bir evde saklandığı bilgisini aldı.

Eve jandarma özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlen operasyonda, zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Halil K, nöbetçi mahkemece tutuklandı.