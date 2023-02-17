Adıyaman'da Atletizm Pisti, acil Durumda çadır kent olarak kullanılmak üzere hazırlandı

Adıyaman'da meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından AFAD, Sümerevler Atletizm Pisti'ni çadır kente dönüştürdü. Çadır kent, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için hızla kuruldu.

Miraç Kandili dolayısıyla çadır kentte düzenlenen programda, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve din görevlileri topluluğu bir araya geldi. Programda, Kuran-ı Kerim okunarak depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Bu felaketin ardından, AFAD ve diğer yardım kuruluşları, depremzedelerin en acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhu ise, depremin meydana getirdiği acıya rağmen, hala canlılığını koruyor.