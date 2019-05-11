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Adıyaman'da bir evde patlama: 1 yaralı

Adıyaman'da bomba imalathanesine dönüştürüldüğü iddia edilen evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Yaşar K'ye ait tek katlı evin odunluk kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan ve ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, kömürlükte yapılan ilk incelemelerde, içerisinde torna makinesi ve bomba yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Evin patlayıcı imalathanesi olarak kullanıldığı iddia edildi.

Bomba imha ekipleri de çevrede çalışma başlattı.

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