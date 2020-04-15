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Güncel

Adıyaman'da bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, koronavirüs vakası görülen Karaman Mahallesi, karantinaya alındı.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:41
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İlçeye bağlı Karaman Mahallesi'nden İstanbul'a giden bir kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İsmi öğrenilemeyen koronavirüs hastası ile teması olduğu öğrenilen aynı aileden 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek burada koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması ile 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ise 6 ailenin bulunduğu Karaman Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.

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