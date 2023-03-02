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Adıyaman'da depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine tek parça devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan minare 3 katlı apartman üstüne devrildi.

AA2 Mart 2023 Perşembe 08:46 - Güncelleme:
Adıyaman'da depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine tek parça devrildi
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Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Gani Diler Camisi'nin minaresi, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremde yıkıldı.

Minare, cami yanındaki Has Apartmanı'nın üzerine devrildi. Apartmanın çatısı ve 3'üncü katında hasar oluştu.

Minarenin apartmanın çatı kısmından alt kata doğru tek parça halinde devrilmesi dikkati çekti.

Caminin dernek başkanı Turan Koç, AA muhabirine, caminin minaresinin Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkıldığını söyledi.

Hacı Gani Diler Camisi'nin 2021 yılında ibadete açıldığını anlatan Koç, "Bu deprem değil, tam bir afetti. Şükür, minarenin yıkılmasından can kaybı olmadı. Deprem sırasında minarenin devrildiği dairenin sahibinin evde olmadığını öğrendim. Ağır hasar raporu verilen camimiz yıkılacak. Devletimiz, milletimiz varolsun. Cenab-ı Hak, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

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