Adıyaman'da gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Çelikhan kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 193 uyuşturucu nitelikte, 1940 da cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Sürücü M.G.T. ile araçta bulunan T.N. ve N.E. gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.E. tutuklanırken, M.G.T. ve T.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.