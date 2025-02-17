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Adıyaman'da hırsızlık çetesine geniş çaplı operasyon: Çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edildi

Adıyaman'da meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA17 Şubat 2025 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Adıyaman'da hırsızlık çetesine geniş çaplı operasyon: Çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edildi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kentte meydana gelen birçok hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu düşünülen 40 kişiye yönelik birkaç gün önce operasyon yapılmıştı.

Yaklaşık 3 ay süren dinleme ve fiziki takip sonucunda şahısların Adıyaman ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı şafak operasyon gerçekleştirilmişti.

Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda adresler tek tek basılmış ve adreslerinde yakalanan 36 kişi gözaltına alınmış adreslerinde bulunmayan 4 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 36 kişi Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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