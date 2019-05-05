Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre Cemal Demirkan'ın kullandığı 06 EU 2428 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 20'nci kilometresinde Mehmet Balçakı'nın kullandığı 80 GJ 696 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Cemal Demirkan ve araçta bulunan Mustafa Demirkan ile diğer aracın sürücüsü Mehmet Balçakı yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.