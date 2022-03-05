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Adıyaman'da kahreden olay: 1 polisimiz şehit oldu

Adıyaman'da kaza yerindeki polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 08:56 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:00
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin, maddi hasarlı trafik kazasının ardından olay yerindekilere çarpması sonucu biri polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların da olay yerinde toplandığı sırada, Mehmet Reşat Durmuş idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil, hızını alamayarak kalabalığın arasına girdi.

Olayda, polis memurları Kantarcı ve Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı, Hüseyin ile Yasin Kavak yaralandı.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Saz ile Ahmet Balıkçı kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, şehit polis memuru ile hayatını kaybeden vatandaşın ailelerine başsağlığı diledi.

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