Adıyaman'da kaza! 1 ölü 5 yaralı

DHA 20 Şubat 2022 Pazar 22:55 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 22:55

Kaza, akşam Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Kahramanmaraş yönüne ilerleyen İrfan Salar yönetimindeki 46 LE 923 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobilde bulunan Eylül Salar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü İrfan ile yanındaki yakınları Yaren, Duygu, Mustafa ve Fatma Salar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisine başlanırken, hayatını kaybeden Eylül Salar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.