İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2024 Cumartesi / 4 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adıyaman'da korkunç kazalar! 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Adıyaman'da korkunç kazalar! 2 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Adıyaman'da korkunç kazalar! 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Fehmi. B. İdaresindeki 48 YU 176 plakalı otomobil, Kahta Çayı civarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi Saadet B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saadet B. (45) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

İlçedeki diğer kazada ise T. A. idaresindeki 02 AAP 476 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunda havaalanı kavşağında şarampole devrildi.

Kazada sürücünün eşi A.D.A. yaşamını yitirirken ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • adıyamantaklakaza
  • ayşederyaalptekin
  • tevfikalptekin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.