Adıyaman'da maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 30. kilometresinde bulunan Bağlıca köyü mevkisindeki demir ve bakır madeninde göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan maden işçisi Güral Karadoğan (21), iş arkadaşları ve ekipler tarafından çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karadoğan kurtarılamadı.