İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8998
  • EURO
    20,068
  • ALTIN
    1120.53
  • BIST100
    5175.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Adıyaman'da mobil SGK çadırı hizmet veriyor

Kararın yayımlanmasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem bölgesi Adıyaman'da da insanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurdular. Adıyaman SGK İl Müdürlüğü binasının ağı hasarlı olması nedeniyle vatandaşa hizmet mobil hizmet noktasından verilmeye çalışıldı.

IHA3 Mart 2023 Cuma 17:00 - Güncelleme:
Adıyaman'da mobil SGK çadırı hizmet veriyor
ABONE OL

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı.

Adıyaman SGK Müdürlğü bahçesine kurulan mobil hizmet araçları ve çadırlarda vatandaşların talepleri yerine getirilerek hizmet verilmeye çalışıldı.

Depremin ağır izlerini yaşayan Adıyaman'da EYT'den faydalanacak kişiler, bilgi almak ve işlemlerini başlatmak için mobil hizmet noktalarından faydalandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, deprem sonrası ilk haftadan sonra işlemcileri devreye sokarak vatandaşa mobil noktada hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, "Hem mobil araçlarda hem de çadırlarda mobil hizmet noktaları oluşturduk. Diğer taraftan merkez müdürlüklerimizde personel görevlendirerek hizmeti yürütmeye çalışıyoruz. Bu günden itibaren EYT ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. EYT ile ilgili vatandaşlarımız yoğun olarak buraya geliyor. Kendilerini hem bilgilendiriyoruz hem de taleplerini alıyoruz" dedi.

EYT'den faydalanan depremzede vatandaşlar ise, emekli olmak için işlemlerini yaptırmak istediklerini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.