Adıyaman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Ali Açıkalın idaresindeki 02 HC 892 plakalı otomobil, Samsat- Adıyaman karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ali Açıkalın ile otomobilde bulunan Leyla Açıkalın, Zeliha Yelboğa, Sevgi Dağ ve Yağmur Dere yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Samsat İlçe Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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