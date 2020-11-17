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Adıyaman'da otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman'da, otomobil seyir halindeki bir traktöre arkadan çarparak devrilmesine sebep oldu. Yaşanan kazada traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA17 Kasım 2020 Salı 14:48 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 14:48
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Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağı yakınlarında yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Şevket Yıldırım idaresindeki 71 AF 412 plakalı traktöre, aynı istikamete gitmekte olan Hüseyin B. idaresindeki 02 FC 233 plakalı Renault marka otomobil arkadan çarpmış, traktör ile otomobil yolun ortasına devrilmişti. Kazada traktör sürücüsü Şevket Yıldırım ile otomobil sürücüsü Hüseyin B. yaralanmış, her iki sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan traktör sürücüsü Şevket Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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