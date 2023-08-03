Adıyaman'da ruhsatsız silah operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde H.K., isimli bir şahsın ikametinde ruhsatsız silahlar bulundurduğu ve bu silahları satışa çıkardığına dair bilgi aldı.

Jandarma ekipleri aldıkları bilgiler neticesinde harekete geçerek H.K'nın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 1 adet şarjör ve 7.62mm çapında 20 adet mermi, bir adet tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 12 adet 9mm tabanca mermisi, bir adet Zastava marka tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.