Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adıyaman'da şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'da, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur nedeniyle çöken ahırda 120 küçükbaş hayvan ile 40 kovan arı telef olurken, yıldırım isabet eden toprak bir ev ise yıkıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentte dün gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur suları çöp konteynerlerini sürüklerler, araçlar da yollarda mahsur kaldı. Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Haci Yıldırım'a ait tek katlı toprak eve ise yıldırım isabet etti. Büyük bölümü yıkılan evin oturma odasında çay içen 4 kişi yaralanmazken, hasar meydana geldi. Belediye ekipleri tıkaran mazgalları açmak için çalışma başlattı.
 
'120 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU'
 
Samsat ilçesinde bağlı Ovacık köyünde şiddetli yağmur ve dolu yağışının ardından Haci Ali Ertan´a ait evin yanında bulunan ahırın duvarı yıkıldı. Ahırda bulunan 200 küçükbaş hayvandan 120´si ve 40 kovan arı telef oldu.
 
BELEDİYE BAŞKANI: ADIYAMAN'DA SEL FELAKETİ
 
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da sosyal medya üzerinden video paylaşıp, şunları yazdı:
 
"Adıyaman'da sel felaketi. Bu akşam dağdan gelen sel suları beraberinde getirdiği çamurla şehrin kuzey batısında trafiğin aksamasına neden oldu. Adıyaman Belediyesi'nin bütün ekipleri seferber olarak yolları açıldı. Temizlik ve kanalların açılması çalışması aralıksız sürüyor."
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA