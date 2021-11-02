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Adıyaman'da tarihi eser baskını

Adıyaman'da, şüphe üzerinde durdurulan minibüste yapılan aramada bir yolcunun çantasında 128 tarihi eser ele geçirildi.

DHA2 Kasım 2021 Salı 12:46 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 12:46
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15'inci kilometresinde durumundan şüphelenilen yolcu minibüsünde arama yaptı. Yapılan aramada minibüste bulunan yolcu A.A.'nın çantasında 93 sikke, 11 heykel, 24 mühür ve obje olmak üzere toplam 128 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler A.A.'yı gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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