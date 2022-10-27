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Adıyaman'da terör operasyonu: HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun tutuklandı

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun tutuklandı.

DHA27 Ekim 2022 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Adıyaman'da terör operasyonu: HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun tutuklandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'un adresine operasyon düzenlendi. Evinde örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilen Uzun, jandarmadaki sorgulamasının ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, nöbetçi hakimlikçe; 'silahlı terör örgütü üyesi' olma suçundan tutuklandı.

  • Hüseyin Uzun
  • tutuklama

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