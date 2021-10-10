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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA10 Ekim 2021 Pazar 00:32 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 00:32
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Ahmet Aslan'ın (21) kullandığı 02 HV 213 plakalı motosiklet, Kahta-Siverek kara yolunun Musa Peygamber Mezarlığı yakınlarında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aslan ile yanındaki Haci Aslan (52) yola savruldu. Bu sırada aynı istikametten gelen Ali E'nin kullandığı 38 ADK 101 plakalı otomobil, yoldaki Ahmet Aslan'a çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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