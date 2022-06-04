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Adıyaman'da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” ile 2 bin 723 şahıs, 984 araç, 51 umuma açık yer kontrol edildi. Kontroller sonucunda; aranan bir şahıs yakalanırken, 34 araca trafik yönünden idari para cezası uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi.

IHA4 Haziran 2022 Cumartesi 17:37 - Güncelleme:
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak, Adıyaman'da da 47 ekip ve 327 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 2 bin 723 şahıs, 984 araç, 51 umuma açık yer kontrol edildi. Kontroller sonucunda; 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 araçta 35 kilo yasak avlanan balık ele geçirilerek Su Ürünleri Kanuna Muhalefetten idari para cezası uygulandı. 34 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanmış ve 2 araç trafikten men edildi.

  • Adıyaman
  • Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
  • Türkiye Güven Huzur Uygulaması

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