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Adıyaman'da yapılan kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynadıkları belirlenen A.P, K.Ş, A.K, M.B. ile iş yerinde kumar oynatan Y.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kumar oynamakta kullanılan malzemeler ile bin lira ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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