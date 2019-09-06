Eşini uyurken keserle öldürmüştü... Ayrıntılar dehşete düşürdü

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Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, eşini uyurken keserle öldürmüş

Konya'da 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç'ın (46), 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53), keserle öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Fadik Sağdıç, eşinin kendisini sürekli kıskandığını, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından yatağında uyurken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç'ın, nisan ayında Adıyaman'da bir kadının 40 yıllık eşini keserle başına vurarak öldürmesinden esinlendiğini söylediği belirtildi.

  • DHA
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatakta uyuyan eşi Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurduktan sonra polise arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yatağında kanlar içinde olan Veysel Sağdıç'ın öldüğünü belirledi. Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 
KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRDÜ 
 
Emniyete götürülen Fadik Sağdıç, ifadesinde, eşiyle kıskançlık nedeniyle tartıştığını, ardından yatağında uyurken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden beri eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli tartışıp, kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Sağdıç ifadesinde, ''1'i kız 3 çocuğum var. Eşim aşırı kıskanç ve bu kıskançlık nedeniyle sürekli tartışıyoruz. Kızımı bile başka erkeklerden kıskanıyor. Sürekli bana hakaret ediyordu ve sürekli geçimsizlik vardı. Bugün binaya yeni taşınanlar olmuştu. Ben de merak edip pencereden baktım. 'Neden baktın. Eşya taşıyanları mı tanıyorsun' deyip kıskançlık yapıp tartıştık. Bana hakaret etti. Tartışmadan sonra yatak odasına gidip uyudu'' dedi.
 
KOCASINI ÖLDÜREN KADININ ETKİLENİP, AYNI YÖNTEMİ UYGULAMIŞ 
 
Fadik Sağdıç'ın, eşi Veysel Sağdıç'ı, nisan ayında Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk annesi Dursun Yalçın'ın (66), 40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle defalarca vurarak öldürmesinden esinlendiği ortaya çıktı. Sağdıç ifadesinde, ''Daha önce haberlerde bir kadının, kocasını başına keserle vurarak öldürdüğünü öğrenmiştim. O olaydan esinlenerek aynı yöntemle eşime keserle başına defalarca vurdum'' diye konuştu.
 
Sağdıç çiftinin birlikte yaşadıkları 2 oğlundan birinin cinayet sırasında işte çalıştığı, diğerinin de Ankara'da olduğu belirtildi.
 
Fadik Sağdıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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