Adıyaman'da polis merkezi önündeki silahlı kavgaya karışan 22 zanlı adliyeye sevk edildi

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kavgada yaralanan 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Olay

Hocaömer Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Uçar ve Önemli ailelerine mensup iki grup 5 Ekim'de kavga etmiş, olayda havaya ateş açılmıştı.

Polis ekiplerinin, müdahale ederek iki kişiyi gözaltına alması üzerine Yeşilyurt Polis Merkezi önüne giden taraflar, yeniden kavga etmiş, silahların da kullanıldığı olayda 2'si ağır 11 kişi yaralanmıştı.