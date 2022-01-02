Adıyaman'daki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Samet Tanrıverdi idaresindeki 06 DN 0476 plakalı yolcu minibüsü ile Medet Aslan'ın kullandığı 44 BK 745 plakalı hafif ticari araç Kahta-Adıyaman kara yolu hastane kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.
Öte yandan, Emre Erkut idaresindeki 27 ACH 115 plakalı otomobil, Akıncılar beldesi kara yolu Aktoprak köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat beldesi yakınlarında, Y.A. idaresindeki 80 AS 813 plakalı otomobil, A.Y'nin kullandığı 02 AAL 746 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Besni ve Kahta ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.