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Adli görüşme odaları için yeni adım

Adalet Bakanlığı, 49 ilde bulunan adli görüşme odalarının 2020 sonuna kadar tüm illerde faaliyete geçirilmesi için çalışma başlattı.

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Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların ifadelerinin alınması için özel kurulan görüşme odalarının 2020 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.
 
Bakanlığın çalışmaları kapsamında suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları, 3 Nisan 2017'de faaliyete geçirilmişti.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bugüne kadar 49 ildeki 56 adliyede görüşme odaları kullanıma sunuldu. Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda 10 bin 450 görüşme gerçekleştirildi.
 
2020 sonuna kadar tüm illerde faaliyete geçirilecek
Hakim ve savcılar, görüşmelerde mağdurların ifadelerini gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip etti. Uzmanlar, hakim ve savcıların sorulmasını istedikleri soruları mağdurlara psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktardı.
 
Bakanlık, adli görüşme odası bulunmayan illerle ilgili çalışma başlattı. Çalışmalarla Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk yargı paketinde de yer alan adli görüşme odalarının 2020 sonuna kadar tüm illerde faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

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