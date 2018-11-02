5 kişilik grup tarafından darp edilen kişiyi yanındaki kadınlar "Hasta o kalp hastası" diye bağırarak kurtarmaya çalıştı. Adliye önünde görevli polisler anında olaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra iki kişiyi kelepçe takarak gözaltına aldı.