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Adliye önünde "yan baktın" kavgası

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bir davayı bekleyen 5 kişilik gruptaki iki kadınla yoldan geçen bir kişi arasında 'yan baktın' tartışması yaşandı. Karşılıklı laf dalaşıyla birlikte taraflar tekme tokat birbirine girdi.

  • DHA
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5 kişilik grup tarafından darp edilen kişiyi yanındaki kadınlar "Hasta o kalp hastası" diye bağırarak kurtarmaya çalıştı. Adliye önünde görevli polisler anında olaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra iki kişiyi kelepçe takarak gözaltına aldı.
 

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