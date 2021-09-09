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Adliyede kaçma girişimine 'çelme' engeli

Antalya'da hırsızlık suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Tayfun İnce, kaçma girişiminde bulundu. İnce, adliye bahçesinde bir vatandaşın çelme takması sonucu düşünce yakalandı.

DHA9 Eylül 2021 Perşembe 17:38 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 17:38
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Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya Adliyesi'nde meydana geldi. Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfun İnce, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Polisin nezaretinde hakimliğe getirilen İnce, tuvalet ihtiyacını gidereceğini söyledi. Tuvalete götürülen Tayfun İnce, görevliler kelepçeyi açar açmaz kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü Tayfun İnce, adliye bahçesinde bir vatandaşın çelme takması sonucu düşünce yakalandı. İnce, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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