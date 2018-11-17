Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ağaç İşleri Sanayi 8. Sokak'ta Yavuz Candar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.A, M.G ve bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ağaç İşleri Sanayi 8. Sokak'taki mobilya imalathanesinde önceki gün silahla vurularak ağır yaralanan Yavuz Candar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili K.A, M.G. ve bir şüpheli gözaltına alınmıştı.
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