04.02.2020 12:33 - Güncelleme: 04.02.2020 12:33

Adnan Koç hapse mi giriyor? Adnan Koç kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan gözaltı işlemleri sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen oyuncu Adnan Koç'un da aralarında bulunduğu 6 sanıklı davada karar çıktı. Ünlü oyuncu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis cezası kararı çıktı.

ADNAN KOÇ HAPSE Mİ GİRİYOR?

Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan gözaltı işlemleri sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen oyuncu Adnan Koç'un da aralarında bulunduğu 6 sanıklı davada karar çıktı. Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç 4 suçtan 16 yıl 8 ay, diğer kardeşleri Mehmet Hayri Koç 5 suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Koç'un akrabası Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı da 2 suçtan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ADNAN KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Televizyon projelerinin yanı sıra müzik konusunda da tecrübesi bulunan Adnan Koç, 26 Haziran 1981 tarihinde Mardin’de dünyaya geldi. Lisans düzeyinde eğitimini tamamlayam Adnan Koç, müzik eğitimini ise Emin Ongan Üsküdar Musiki Derneği’nde aldı. Ayrıca zmir Büyükşehir Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi’nin korosunda bulundu ve solistlik yaptı. Özel bir oyunculuk okulundan oyunculuk eğitimi alan Adnan Koç, Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Okan Yalabık’ın başrollerini üstlendiği Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Behram Paşa rolüyle tanındı.

ADNAN KOÇ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Osmanlı’da Derin Devlet 2013 Kethüda Mehmet Paşa

Muhteşem Yüzyıl 2011 – 2014 Behram Paşa

Sarı Sarı Liralar 2009 Saruhan

Yürek Yarası 2008 Aziz

Hürmüz Gelin 2007