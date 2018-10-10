Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonda Oktar’ın 2 sağ kolu yakalandı
Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda Oktar’ın sağ kolu T.Y. ve S.Y. ile bunları sakladıkları ileri sürülen 7 kişi daha yakalandı.
- İHA
Alınan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar yapısına yönelik bu sabah ikinci dalga operasyon başlattı. Grubun firari üyelerinden Oktar’ın sağ kolu T.Y. ve S.Y. ile bunlara yardım ve yataklık yapıp saklayan 7 firari şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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